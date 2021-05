Mihajlovic: “Spero che sarà una partita combattuta”

Sinisa Mihajlovic, in conferenza stampa, ha parlato della partita di domani del suo Bologna contro la Juventus di Pirlo.

Queste le sue parole:

“Bologna-Juve penso sarà la partita più vista di domani. Loro vengono qua e hanno una grande occasione: avranno le motivazioni alle stelle. Nelle ultime partite hanno fatto bene e hanno messo in campo molta più intensità. Noi faremo di tutto per fare la nostra partita ed essere presenti sia fisicamente ma soprattutto mentalmente. Sarà una partita spero combattuta.

Ieri sono andato a fare una visita di controllo in ospedale e mi hanno dovuto addormentare… Mi hanno svegliato nel momento in cui stavo sognando che Dybala stava per tirare il rigore per la Juve, sullo 0-0. Non so com’è finita, chissà se questo sogno significa qualcosa.

Domani gioca Skorupski. Gli avevo detto che avrebbe giocato Federico per due partite, poi per l’ultima sarebbe tornato Lukasz. Ravaglia col Genoa non è stato valutabile. Col Verona l’ho visto migliorabile coi piedi ma per il resto ha fatto bene. Io ho due anni di contratto, sto bene a Bologna e sto lavorando con la società per il futuro. Poi non si sa mai, ma io sono tranquillo e sereno qui.“

