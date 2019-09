Ecco le squadre che Milan e Fiorentina metteranno in campo per sfidarsi nel posticipo serale valevole per la sesta giornata di questa Serie A 2019/2020

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Leao. All. Giampaolo

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery. All. Montella

