Milan, infortunio in Nazionale per Leao: si va verso il forfait per la gara di Napoli

Brutta tegola per Stefano Pioli, tecnico del Milan, che con ogni probabilità dovrà rinunciare a Rafael Leao in vista della trasferta di Napoli.

L’attaccante portoghese si è infortunato ieri sera, durante la sfida tra la sua Nazionale under 21 e i pari età olandesi, e sarà sottoposto in giornata a esami strumentali per capire l’entità del problema fisico. Secondo Sky Sport, la sua assenza al San Paolo è praticamente certa, dunque si rivedrà dal primo minuto Ante Rebic, rientrato dopo l’infortunio al gomito.

