Milan-Udinese, primo tempo finito: Larsen porta in vantaggio i friuliani

Il primo tempo tra Milan e Udinese è terminato e vede la squadra ospite in vantaggio grazie ad un gol di Stryger Larsen.

Dopo poco più di cinque minuti dall’inizio della partita, l’Udinese si porta in vantaggio e lo rimane fino a fine primo tempo. Così si chiudono i primi 45′ a San Siro, nel lunch match tra il Milan e la squadra friuliana.

A portarla in vantaggio è Stryger Larsen con la complicità di Donnarumma che commette un errore in uscita. I rossoneri sono andati vicini al pareggio con Romagnoli; ci sono ancora 45′ da giocare per il Milan per cercare di recuperare la partita.

