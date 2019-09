Arek Milik, attaccante del Napoli, che oggi ha fatto il suo rientro in campo dopo l’infortunio patito nel precampionato, ha festeggiato sui social.

Il polacco è stato schierato, dal primo minuto, al fianco di Fernando Llorente, disputando una buona gara, e ha voluto celebrare su Instagram il successo azzurro. “Bello ritornare in campo in una gara ufficiale! Bellissimo indossare di nuovo la maglia della mia squadra per questa importante vittoria! Sono felice. Forza Napoli!” ha scritto l’ex Ajax.

