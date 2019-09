Milik fermo ai box, salterà anche il Liverpool

Arkadiusz Milik perseguitato dai problemi fisici. Secondo la redazione di Sky Sport sarà possibile rivederlo solo dopo la gara di Champions.

Arek Milik è fermo ai box per un problema all’adduttore dal 10 agosto ed il rientro sembra ancora lontano. Secondo la redazione di Sky Sport l’attaccante polacco si riaggregherà al gruppo lunedì prossimo, come consigliato dal medico polacco presso il quale s’è curato la scorsa settimana. Salterà, dunque, non solo la gara di sabato contro la Sampdoria, ma anche la sfida di Champions con il Liverpool.

