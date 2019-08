Milik: “Forza Napoli, forza ragazzi”

View this post on Instagram

Stasera sarà una grande sfida, soffro a non essere in campo. Ma sto lavorando ogni giorno per tornare il prima possibile. Al vostro fianco. Forza Napoli, forza ragazzi! 💙 Dzisiaj będzie świetny mecz. Jest mi przykro że nie mogę pomóc drużynie. Pracuję każdego dnia, aby wrócić jak najszybciej. Jestem z wami. Forza Napoli, forza ragazzi.💙 Tonight there will be a great match, it's tough for me not being on the pitch. But I'm working every day to get back as soon as possible. I'm with the team. Forza Napoli, forza ragazzi.💙