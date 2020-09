Mirone: “Fatti già un migliaio di tampone, speriamo in una riduzione. Via libera agli allenamenti per Petagna”

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Vincenzo Mirone, responsabile della consulta scientifica della SSC Napoli.

“Con Canonico abbiamo dato il via libera alla ripresa degli allenamenti di Petagna, per altro asintomatico. Numero di tamponi effettuati? Almeno un migliaio. Ieri abbiamo fatto il 23° tampone per tutti. Parliamo di ragazzi giovani, in perfetta forma fisica positiva. Stando ad un po’ di statistica, con tutti i ragazzi asintomatici, metterli in quarantena da 14 a 7 giorni, senza abbassare la guardia, le maglie possono diventare più larghe. Riapertura degli stadi? Da ciò che sento, almeno dal Calcio Napoli, il vero problema degli stadi è l’ingresso e l’uscita. Parliamo comunque di un numero di persone che non sarebbero le classiche 150/200, ma di un numero congruo di persone che non sai dove sono stati in vacanza, per dire. I casi in Campania abbiamo molti casi. Portare 5.000 persone allo stadio, è un campione numerico che aumenta di 20 volte il rischio. Diventa una problematica discreta da affrontare”.

Comments

comments