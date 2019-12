Modugno: “Dimensione Napoli diversa da Juve ed Inter, ci può stare un anno così”

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport inviato a Castel Volturno, ha parlato ai microfoni di Canale 8 della stagione del Napoli.

“Cessioni dei più forti? Ogni club ha la sua dimensione, quella del Napoli è questa. Con la strategia attuale, che è virtuosa ma ha dei limiti evidenti, ha prodotto in 10 anni almeno 7-8 anni di prodotto eccellente. Un anno così ci può stare, non fa piacere a nessuno, è chiaro ma è così. Competitor? Anche l’Inter è già di un’altra dimensione, non solo la Juve. A cui dovrebbe appartenere anche il Milan. Se non partiamo da questo presupposto…”.

