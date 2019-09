Modugno: “Il calo di spettatori allo stadio dovuto al cambiamento nei tifosi”

Francesco Modugno prova a dare la sua spiegazione per il calo di tifosi allo stadio; secondo lui il motivo è che il rapporto tra tifosi e squadra non è come prima.

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Francesco Modugno, giornalista di Sky. L’argomento principale del suo intervento è stato il calo di tifosi allo stadio San Paolo; secondo lui il motivo è che il rapporto tra i tifosi stesso e la squadra non è come quello di prima.

Di seguito le sue parole:

“Bisogna dire che il rapporto unico e viscerale che c’era tra città e squadra non è più come una volta, la questione è di sentimenti. I ragazzi delle Curve non trovano problemi di stadio, parcheggio o visuale. Il rapporto tra tifosi e squadra dovrebbe essere a prescindere da tutto, società, risultati ecc.

Ci sono piazza che fanno 60-65mila spettatori nonostante le cose non siano andate bene negli ultimi anni. Si vogliono trovare motivazioni, cause, ma sembrano più che altro alibi. Il San Paolo è riqualificato, i prezzi sono stati abbassati e la società ha teso la mano.“

Comments

comments