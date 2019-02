Moggi: “La Juve ribalterà il risultato. Simeone? Allegri non avrebbe mai fatto quel gesto”

Luciano Moggi, ex dg della Juventus, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb commentando la sconfitta dei bianconeri in Champions League.

“Che sarà successo mai? Le partite durano centottanta minuti e c’è tutto il tempo per recuperare. Dalla Juve ci si aspetta sempre il meglio. La mia Juventus di partite ne ho ribaltate tante, non vedo perché questa non possa riuscirci. Ieri è stata una partita tra due squadre che non stanno bene, anche l’Atletico non è al meglio. Ora per i Colchoneros cresce l’autostima, ma questo non preclude la qualificazione. La Juve ribalterà il risultato.

Gesto Simeone? Sicuramente è stato antiestetico. Gli hanno detto di dare quella spiegazione, però può capitare, in queste partite ci si fa prendere dall’emozione. Simeone è un tipo emotivo, ad Allegri una cosa del genere non sarebbe mai capitata”.

Comments

comments