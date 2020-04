Moggi: “Milik meglio di Icardi per questa Juventus”

Queste le parole dell’ex dg della Juventus, Luciano Moggi, a ‘Cose di calcio’ su Radio Bianconera.

“Con cinque cambi – ha aggiunto Moggi – penso che la Juventus sarebbe favorita perché ha una rosa più lunga, ha dei titolari anche in panchina. Sicuramente sarà una lotta tra Lazio e Juve, non penso che l’Inter possa rientrare”.

HIGUAIN – “Non penso andrà via subito per interesse reciproco, se ci sarà la rottura sarà a fine campionato. La Juventus sicuramente vuole un calciatore diverso dal Pipita, che riempia l’area di rigore, e questo è Milik del Napoli. Più Milik o più Icardi? Meglio Milik per questa Juve, Icardi sta fermo negli ultimi 16 metri ad aspettare il pallone, non ha senso avendo già Ronaldo e Dybala che vanno a cercare la porta”.

MERCATO – “Perché non pensare più a centrocampo? Io aggiungerei qualche giocatore pensante a prescindere dagli attaccanti. A Sarri piacerebbe molto Jorginho, Pjanic gioca per lo più davanti alla difesa. Alla Juventus serve qualcuno che dalla trequarti in su sappia servire i compagni e Jorginho sarebbe il giocatore ideale”.

