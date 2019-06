Si è appena conclusa la terza giornata del girone C del Mondiale Femminile che ha visto affrontarsi Italia e Brasile.

Con la sconfitta per 1-0 subita contro il Brasile l’Italia si qualifica ufficialmente come prima del girone C. Affronterà agli ottavi la Nigeria o la Cina.

Nell’altra partita di serata l’Australia ha battuto la Giamaica per 4-1.

