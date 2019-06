Mondiale femminile: si chiudono i Gruppi A e B, domani tocca all’Italia

Al mondiale femminile in corso di svolgimento in Francia sono in programma le partite della terza e ultima giornata dei gironi eliminatori dei Gruppi A e B.

Alle ore 18:00 si giocano le due partite del Gruppo B Germania-Sudafrica a Montpellier e Spagna-Cina a Le Havre.

La classifica vede:

Germania: 6 Spagna: 3 Cina: 3 Sudafrica: 0 (già eliminata).

Alle 21:00 si giocano invece le due gare del Gruppo A Francia-Nigeria a Rennes a e Corea del Sud-Norvegia a Reims.

La classifica vede:

Francia: 6 Norvegia: 3 Nigeria: 3 Corea del Sud: 0

Ricordiamo che passano agli ottavi di finale le prime due dei sei gironi più le quattro migliori terze.

