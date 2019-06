Sono appena terminate le due partite degli ottavi di finale del Mondiale Under 20 che si sta disputando in questi giorni in Polonia. Vincono Ucraina e Ecuador.

Passa l’Ucraina che batte facilmente Panama per 4-1 e mette fine al sogno dei centroamericani. Ai quarti incontrerà la Colombia che ieri ha battuto la Nuova Zelanda.

Vince anche l’Ecuador che batte 3-1 l’Uruguay nel derby sudamericano. Agli ottavi affronterà la vincente di Francia-USA.

Questa sera alle 20:30 si giocherà Senegal-Nigeria.

