Sono appena terminate le gare delle 18 del Mondiale Under 20 che si sta disputando in questi giorni in Polonia.

Nelle due gare delle 18 Uruguay e Ucraina battono rispettivamente Honduras e Qatar consolidando il primo posto nei rispettivi gironi.

Nella prima delle due gare l’Uruguay ha vinto 2-0 grazie ai gol di Acevedo e Schiappacasse. Nell’altra partita, invece, un gol di Popov regala i tre punti all’Ucraina ai danni del Qatar.

