Mondiale Under20: l’Italia affronta i padroni di casa per il passaggio ai quarti di finale

Ai mondiali Under20 in corso di svolgimento in Polonia prende il via la fase a eliminazione diretta con le gare degli ottavi di finale.

Alle ore 17:30 a Gdynia l’Italia affronta i padroni della Polonia. Chi delle due si qualifica venerdì 7 giugno alle ore 18:30 affronta la vincente di Argentina-Mali.

Alle ore 20:30 a Lodz la Colombia affronta la sorpresa Nuova Zelanda. Chi delle due passa gioca i quarti di finale venerdì 7 giugno alle ore 17:30 contro la vincente di Ucraina-Panama.

Questo il programma completo degli ottavi di finale:

2 giugno ore 17:30 Italia-Polonia;

2 giugno ore 20:30 Colombia-Nuova Zelanda;

3 giugno ore 17:30 Ucraina-Panama;

3 giugno ore 17:30 Uruguay-Ecuador;

3 giugno ore 20:30 Senegal-Nigeria;

4 giugno ore 17:30 Giappone-Corea del Sud;

4 giugno ore 17:30 Francia-Stati Uniti;

4 giugno ore 20:30 Argentina-Mali.

Comments

comments