Mondiali donne: è il giorno di Italia-Brasile, diretta TV in chiaro

Al mondiale donne in corso di svolgimento in Francia si gioca la terza e ultima giornata dei gironi eliminatori del Gruppo C. Entrambe le gare si giocano alle ore 21:00.

A Valenciennes l’Italia contro il favorito Brasile cerca il punto per la qualificazione agli ottavi di finale da prima del girone, qualificazione comunque in cassaforte nel peggiore dei casi in quanto matematicamente una delle migliori terze. Diretta TV in chiaro su Rai Uno.

L’altra gara del girone si gioca invece a Grenoble e vede di fronte la Giamaica e l’Australia. Agli oceanici basta un punto per il passaggio agli ottavi.

