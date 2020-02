Mondo social. Alcuni tifosi criticano Koulibaly: “Napoli non merita prestazioni come le tue”

E’ uno dei calciatori più amati dai tifosi del Napoli ma Kalidou Koulibaly un po’ per non aver fatto il ritiro precampionato un po’ per l’infortunio, sta attraversando forse la sua peggiore stagione in azzurro.

Proprio perché amato e considerato uno dei difensori più forti in circolazione, da lui i tifosi si aspettano prestazioni di alto livello.

Dopo la sconfitta casalinga con il Lecce Koulibaly ha postato un commento sulla gara sul suo profilo Instagram. Sorprendenti i commenti dei tifosi. Ve ne proponiamo alcuni che è comunque possibile leggere sotto al post del difensore franco-senegalese:

“Svegliati”.

“Napoli non merita prestazioni come le tue! O ci si impegna o andate via!”.

“Le parole dopo un po’ stancano..dove sono i fatti?”

“Se hai la testa altrove, giusto non giocare e dare spazio ad altri , per il resto ti stimo come persona”

“Stai scrivendo questo da 6 mesi”.

