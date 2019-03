Montefusco: “Ecco chi sarà l’uomo chiave durante Napoli-Juventus”

Vincenzo Montefusco ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Marte Sport Live:

“Chi sarà l’uomo chiave di Napoli-Juventus? Spero in Kalidou Koulibaly La Juventus deve fare molta attenzione, perché rischia di fare brutta figura. Non vedo questa grande squadra, in campo; specie se paragonato ad un Napoli che, ultimamente, sta facendo grandi risultati”. Montefusco ha aggiunto: “Per un tifoso napoletano questa è la partita dell’anno, della vita. Peccato per lo svantaggio di punti: la Juventus può anche permettersi di perdere la partita. Il Napoli ha l’obbligo di giocare tenendo d’occhio l’Europa League, mentre la Juventus potrà anche giocare sino allo stremo perché il ritorno con l’Atletico non sarà troppo ravvicinato”.

