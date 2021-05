Montero, l’affondo di Giuntoli. L’agente conferma: è entusiasta di Napoli

Francisco Montero, difensore di 22 anni dell’Atletico Madrid, sul taccuino di Giuntoli. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

“L’interesse del Napoli è stato confermato anche dal procuratore del giocatore, Aljandro Camano, che è in contatto con il ds napoletano. Un profilo interessante, dunque, che rientra nella politica dei giovani imposta ai suoi collaboratori da Aurelio De Laurentiis. Il ragazzo è un nazionale Under 21 spagnolo e dopo l’esperienza in Turchia, sarebbe entusiasta di trasferirsi a Napoli”.

