L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte.



“Zapata può solo far bene al Napoli, ma non credo che l’attacco sia il reparto da rinforzare. Il Napoli ha altre priorità: deve prendere i terzini, un centrocampista fisico e poi c’è da capire se in difesa qualcuno andrà via. Koulibaly più di una volta ha dimostrato di essere molto attaccato alla maglia del Napoli e mi fido della sue parole: non credo andrà via quest’anno”.

