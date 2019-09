Montervino: “Il Cagliari non può impensierire il Napoli”

Francesco Montervino, storico ex capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della partita di stasera.

Se il Cagliari impensierisce il Napoli, allora non si può parlare di scudetto. Questo il sunto delle parole di Francesco Montervino, ex calciatore e capitano del Napoli, a Radio Kiss Kiss Napoli.

Di seguito le sue parole:

“Con grande onestà, io sono sempre abbastanza equilibrato, non possiamo pensare che il Cagliari possa mettere in difficoltà il Napoli, altrimenti non si potrebbe parlare di Napoli da Scudetto.

Questo è un Napoli importante, che finalmente inizia ad essere apprezzato dall’opinione pubblica. L’ultimo anello che manca è la convinzione della gente nel capire che questa è una squadra che può vincere.“

Comments

comments