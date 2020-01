Montervino: “Il piano di Gattuso era giusto, ma Callejon spesso ha sbagliato il pressing”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“In alcune situazioni non ho capito le uscite del Napoli. L’Inter ha impostato la partita sull’idea di lasciarsi attaccare ed affidarsi poi alle ripartenze con quei due lì davanti. Il piano di Gattuso era giusto, ma la lettura errata è stata in diverse occasioni di Callejon che doveva indirizzare meglio il suo pressing su Bastoni. Lo spagnolo in qualche modo ha favorito l’uscita in palleggio dell’Inter dal basso, un aspetto che il Napoli ha sofferto.

Io avrei messo Fabian centrale ma avrei fatto muovere in modo diverso Zielinski e Allan. Il Napoli avrebbe dovuto agire in ampiezza. Ci sta che Gattuso dica che vuole fare una partita orgogliosa ma poi nello spogliatoio deve dire che ha detto cose non vere e che avrebbero dovuto aspettarli e poi uscire.

Gattuso fa bene a dire questa cosa sui tacchetti. Quando giocavo io ero un fissato, mettevo sempre i tacchetti più alti per evitare di scivolare. A volte addirittura mi mettevo a limare i tacchetti d’alluminio per avere migliore aderenza sul terreno di gioco. Adesso hanno inventato diversi tipi di tacchetti da fichetta, e credo che questo lo pensi anche il mister. Adesso al Napoli serve che l’allenatore abbia questo atteggiamento maniacale, che stressi i calciatori.”

