Montervino: “Insigne era l’unico, nelle ultime uscite, che ci provava”

Francesco Montervino è tornato a parlare del Napoli, dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Lazio; lo ha fatto a Tutto Mercato Web.

Nel farlo, Montervino ha parlato della sostituzione di Lobotka e di Lorenzo Insigne. Di seguito le sue parole:

“La sostituzione di Lobotka non mi ha convinto, avrei fatto uscire Callejon che sono settimane che sta facendo poco. Da Insigne ci si aspetta molto di più, ma nelle ultime uscite era l’unico che aveva cercato di fare qualcosa, che ci provava, che si prendeva la responsabilità di fare qualche giocata.

È chiaro che Insigne ha più responsabilità, essendo napoletano, il capitano e quello che prende lo stipendio più alto, ma non significa che ogni volta che le cose vanno male debba essere lui il colpevole.

De Laurentiis deve dire che non si potrà mai essere a livello di Juventus, Inter e Milan. Per questo gli chiederei una programmazione importante a livello giovanile. Napoli è l’unica che per bacino può pensare ad una cantera in stile Barcellona.“

