Montervino: “La Lazio gioca in maniera più corale dell’Inter, farei attenzione sulla scelta dei centrali”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.



“De Paul? In questo momento è il centrocampista più forte del campionato e se è il centrocampista più forte io inizio a comprarlo. Poi dopo decido dove farlo giocare. La domanda quindi è: si da via un 96 come Fabian a 50 per prendere un 94 a 40?

La partita con la Lazio sarà come con l’Inter contro una squadra che si schiera con un 3-5-2 anche se diverso. Il lavoro che fanno i due attaccanti Immobile e Correa è diverso da quello ce fanno Lukaku e Lautaro. Ad esempio Immobile lavora sul filo del fuorigioco e cerca l’errore dell’avversario anziché utilizzare la fisicità come gli attaccanti dell’Inter.

Giocano con a centrocampo Lucas Leiva, Luis Alberto e Milinkovic che per me è la mezz’ala più forte del campionato in generale e che viene anche cercato spesso dai compagni.

Se giocherà Marusic come terzo centrale il Napoli può trovare delle difficoltà sulla pressione perché lui è un calciatore che nasce esterno.

La Lazio ha un gioco più corale dell’Inter. Chiaramente hanno meno fisicità.

Manolas-Koulibaly? Credo che con la coppia d’attacco della Lazio possano andare più in difficoltà. Immobile potrebbe giocare sull’aggressività di Manolas perché è molto furbo e dunque io sceglierei Maksimovic o Rrahmani che temendo di più l’avversario stanno più dietro.”

