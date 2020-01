Montervino: “La squadra non riesce a scrollarsi di dosso la paura di commettere errori”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Questa è una squadra che non riesce a scrollarsi di dosso la paura di commettere l’errore che sta accadendo sistematicamente. Ho come la sensazione che le avversarie del Napoli pensino a tenere botta perché tanto poi il Napoli si fa gol da solo.

Per me non è paura ma leggerezza perché se Ospina ha paura la palla la butta fuori. Cambia poco tra l’avere paura e l’essere pratici perché chi è sempre sul pezzo e fa determinate giocate sai che è un tipo pratico. Se invece è un altro tipo di calciatore si dice ha paura.

Meret? Credo che dopo la papera di Ospina Gattuso non abbia più dubbi su Meret, sempre se gli sono venuti. Al momento, però, il Napoli ha bisogno di certezze anche tra i pali. Se Meret non è stato convocato per una questione ambientale è grave, io non mi priverei mai di un secondo portiere nel caso giocasse Ospina.

Mai come questa volta mi sento di dire che il napoli ha comprato due calciatori che servono adesso. Demme serviva per le caratteristiche che ha per la lettura della palla filtrante, per la capacità di copertura. Serviva un centrocampista alla Tonali, alla De Rossi che abbiano anche temperamento. Credo che adesso il sesto sarà Elmas.

