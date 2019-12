Montervino: “La storia dell’ammutinamento ha segnato una pagina triste della storia del Napoli”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

“Lobotka ha grandi qualità e può fare molto comodo al Napoli, Non è un Torreira, non è un vero regista ma è indubbio che abbia qualità tecniche di un certo livello.

La storia dell’ammutinamento ha segnato una pagina triste della storia del Napoli.

Gattuso può incidere subito dal punto di vista motivazionale e fisico, organico, per dare fiato alla squadra. Per l’aspetto tecnico e la forza servirà ancora un po’ di tempo, qualche mese. Indubbiamente credo che l’aspetto motivazionale sia fondamentale per un tecnico come Gattuso.”

