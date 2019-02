Montervino: “Napoli continui a puntare su Milik”

Francesco Montervino è intervenuto nella trasmissione “Ne parliamo di lunedì” e ha fatto delle considerazioni su Milik.

Durante la trasmissione “Ne parliamo di lunedì” su Canale 8, Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, è tornato a parlare di Milik; in particolare si è soffermato sul fatto che il Napoli deve continuare a puntare su di lui. Di seguito le sue parole:

“Il Napoli deve continuare a puntare su Milik per una questione di investimento, età, e per questo modo di giocare è l’interprete migliore! Verdi? Per l’ennesima volta è entrato e non se n’è accorto nessuno.”

