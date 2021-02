Montervino: “Si dimostra di essere dalla parte dell’allenatore sul campo”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Se tutto rimane così sicuramente non si vince niente. Non bisogna dare alibi ai calciatori. I calciatori decidono se un allenatore deve essere esonerato o meno e non dimostri che sei con l’allenatore andandolo ad abbracciare in panchina ma con quello che fai sul campo.

Se vuoi arrivare al quarto posto devi vedere come fare per raggiungere gli obiettivi. Se hai dei calciatori che non consideri più tuoi, mettili da parte. Che poi questi sono anche quelli che in questo momento stanno facendo peggio. Chiamare un altro allenatore poi è la normalità.

Quando il Napoli prende gol perché vuole fare l’uscita dal basso con due difensori centrali che hanno dei piedi peggiori de miei allora la partita di Gattuso per me è stata insufficiente. Però bisogna dire che quella di ieri è stata una buona partita preparata bene dal Napoli.

Comments

comments