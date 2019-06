Morabito: “Era fatta per Higuain all’Arsenal. James? Improbabile”

Il noto operatore di mercato, Vincenzo Morabito, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per svelare alcuni retroscena sul club azzurro.

“James Rodriguez al Napoli? Costa tantissimo tra prezzo di cartellino ed ingaggio. Non penso possa arrivare in Campania anche perché la politica di De Laurentiis è sempre stata oculata. Prima che Higuain andasse alla Juventus, provammo a scambiare Giroud col Pipita. L’Arsenal, all’epoca proprietario del cartellino del calciatore, avrebbe pagato anche 50 milioni al Napoli. Poi uscì la notizia del possibile scambio e la trattativa fallì. Se le cose fossero rimaste in silenzio ancora per un po’, Giroud sarebbe andato al Napoli. De Laurentiis contattò Simone Inzaghi prima di Ancelotti, ma il tecnico era troppo legato alla Lazio”.

