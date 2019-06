Morto Mario Perego, in lutto il calcio napoletano

Mario Perego, ex calciatore del Napoli di Ferlaino con Zoff, Altafini e Juliano, è morto ieri all’età di 74 anni. Lutto per tutto il calcio napoletano.

Ischia, Napoli e tutto il calcio italiano piangono Mario Perego. Il calciatore che tra gli anni ’70 e gli inizi degli anni ’80 ha calcato i campi di A e B è morto ieri all’età di 74 anni. Prima di approdare alla Fiorentina e al Lanerossi Vicenza, nella stagione 1971-1972 giocò nel Napoli di Corrado Ferlaino con Zoff, Improta, Altafini e Juliano. Giocò anche in Nazionale, con la quale esordì contro l’Austria. Finì la sua carriera a Benevento e nonostante non avesse mai giocato sull’isola Verde, ha scelto Ischia per vivere con la sua famiglia.

