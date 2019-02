Mourinho: “Tra un po’ di tempo vedremo una Serie A più competitiva”

Jose Mourinho ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport:

“I giochi si sono chiusi troppo velocemente. La Juventus non sta incontrando grandi difficoltà. Per loro è un bene, ovviamente, ma per il calcio italiano rimane una cosa negativa. fortunatamente la lotta per le zone europee è apertissima. Questo crea motivazione e attenzione, sono convinto che la qualità generale stia aumentando. Gli allenatori, per esempio, hanno deciso di dare ampio spazio ai giovani che stanno facendo bene. Le grandi società stanno lavorando per “attaccare” il dominio della Juventus. Ho la sensazione che tra un po’ di tempo vedremo una Serie A divertente e con un livello più alto. La competitività aumenterà, come gli investimenti. E i campioni avranno più motivi per scegliere l’Italia”.

