Mughini: “Avrei prestato i soldi per prendere Guardiola, infantile la reazione dei napoletani”

Il siciliano tifoso juventino Mughini ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sul “Corriere dello Sport” oggi in edicola e della quale vi proponiamo alcuni passaggi:

“Sarri professionista e uomo di calcio di grande valore. Arriverà con la sua idea di calcio offensivo. E non si sa bene che cosa significhi, calcio offensivo. Quanto odio la retorica del calcio offensivo! Siamo l’Italia che nel 1982 e non solo in quel caso ha dato al mondo una lezione di calcio non offensivo.

Voglio vederlo a dire a Cristiano Ronaldo di stare più in posizione, di fare un palleggio in meno. Ma anche a Mandzukic, che viene da dieci anni di calcio europeo ad alto livello. Mica penserà di replicare con la Juventus il gioco di scambi tra i tre tracagnotti che faceva a Napoli.

Se Agnelli me lo avesse chiesto gli avrei prestato i soldi per Guardiola. Mai creduto che potesse arrivare Guardiola. Mi chiedo soltanto se fosse proprio necessario aspettare un mese per annunciare Sarri in un club che in due ore aveva sostituito Conte con Allegri, scelta coraggiosa e lungimirante. Non è stata una cosa da Juve, dunque era normale farsi venire il pensiero che ci fosse qualche jolly nella manica.

Trovo Sarri molto elegante quando indossa la tuta è il suo segno di distinzione. Nessuno sa portare la tuta come lui, l’ha resa un capo esclusivo. Sbaglierebbe a toglierla alla Juve.

Trovo infantile la reazione dei tifosi del Napoli. Sarri è un professionista che attraversa varie fasi lavorative”.

