Nell’edizione odierna del quotidiano spagnolo Mundo Deportivo si parla del mercato del Barcellona che segue molto da vicino Fabian Ruiz.

Secondo il giornale spagnolo la società catalana avrebbe individuato in lui l’erede di Rakitic sia per le doti tecniche che per la giovane età. All’interno, però, viene spiegato che strappare Fabian al Napoli non sarà facile nemmeno per un club molto potente come quello blaugrana.

