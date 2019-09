Nani (ex ds Brescia): “Tonali fortissimo, il Napoli non deve sottovalutare la gara”

Gianluca Nani, ex ds del Brescia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live.

“Napoli-Brescia è una partita interessante, bella da vedere. Il Napoli è una squadra fortissima, viene da un inciampo fastidioso con il Cagliari. Il Brescia gioca bene, se ha spazio può fare male agli azzurri. Per il Napoli sarà una brutta rogna, non sarà comunque facile che la squadra di Ancelotti possa perdere due partite di seguito ma resta una partita che sulla carta sembra scontata ma può portare diverse sorprese.

Tonali? E’ un giocatore molto forte, l’ho visto al suo esordio e rimasi con la bocca aperta per la sua leadership. E’ un giocatore importante che fa reparto da solo e farà una grande carriera. Ti copre tutto il campo e ti fa sentire la sua presenza in mezzo al campo, può ricordare come modo di giocare Ancelotti.

Hamsik? Hamsik è un giocatore fortissimo che poteva ancora stare a lungo nei campionati importanti. E’ stata una sua valutazione, massimo rispetto. Tecnicamente poteva essere ancora utile al Napoli. Io lo riprenderei subito”.

