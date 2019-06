Napoli, ADL prepara l’amichevole contro Hamsik

Secondo quanto riportato dal quotidiano Roma, il Napoli sta organizzando un’amichevole estiva contro il Dalian Yifang, squadra di Marek Hamsik.

Un’idea nata dal presidente Aurelio De Laurentiis, che ha concordato la partita durante la trattativa per il passaggio dello slovacco in Cina. L’amichevole dovrebbe disputarsi dopo Ferragosto, periodo in cui il campionato cinese si fermerà per la pausa estiva. Si attende solo l’ok da parte dei cinesi, ma c’è la possibilità di concedere a Marek Hamsik il saluto dei suoi ex tifosi, in un San Paolo completamente messo a nuovo per le Universiadi.

