Napoli, Allan verso l’addio: due pretendenti per il brasiliano

Ha fatto scalpore la mancata convocazione di Allan da parte di Rino Gattuso, per la trasferta di oggi del Napoli a Cagliari.

Il tecnico ha motivato l’esclusione con gli atteggiamenti sbagliati del brasiliano in allenamento, per dare l’esempio della linea comportamentale che intende adottare, mandando in campo solo chi dimostra di meritarlo durante la settimana. Ora, l’ex Udinese sembra ormai destinato all’addio durante la prossima estate.

Secondo il Corriere dello Sport, l’Inter è fortemente interessata a lui, ma non è ancora chiaro fino a dove sia disposta a spingersi per accaparrarsene il cartellino. L’altra pretendente è l’Everton, allenato da una vecchia conoscenza azzurra, Carlo Ancelotti, che vorrebbe tornare a lavorare con il centrocampista carioca.

Comments

comments