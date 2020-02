Napoli, allenamento concluso: Fabian e Ghoulam hanno svolto la prima parte in gruppo

Il Napoli ha concluso la seduta di allenamento prevista per questa mattina; di seguito il report ufficiale pubblicato dal club.

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Lecce in programma domenica al San Paolo per la 23esima giornata di Serie A (ore 15).

La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con attivazione a secco. Successivamente circuito atletico finalizzato alla velocità ed esercitazioni tecnico tattiche.

Di seguito lavoro di contrapposizione di gioco e chiusura con partitina a campo ridotto. Fabian e Ghoulam hanno svolto prima parte della seduta in gruppo e seconda con lavoro personalizzato.

Comments

comments