Napoli-AZ a rischio il chiarimento dell’UEFA che si sente al di sopra di uno Stato

Il focolaio di coronavirus scoppiato nella squadra AZ Alkmaar mette a rischio lo svolgimento della partita di Europa League contro il Napoli in programma domani al San Paolo.

Il membro dell’esecutivo dell’UEFA Armand Duka chiarisce la posizione dell’UEFA e ritiene l’istituzione calcistica in grado di decidere cosa può o non può fare il Governo di uno Stato.

“Se si si gioca Napoli-AZ? Non è stata presa alcuna decisione in senso opposto e non c’è l’intenzione di farlo da parte dell’Uefa. Per l’Uefa la gara si disputerà.

L’Italia non può opporsi al protocollo che è stato accettato qualche mese fa. Abbiamo lavorato sodo per crearlo e farlo ratificare da tutte le Federazioni e abbiamo raggiunto un punto comune che potesse aiutarci proprio in situazioni come questa.

Come indicato dall’ultimo protocollo, una squadra che ha a disposizione tredici calciatori può disputare un match in programma. E fortunatamente per gli olandesi è così. Altrimenti a decidere sarebbe la Commissione Disciplinare Etica e di Controllo dell’Uefa.

Non siamo degli sprovveduti e sappiamo bene anche noi che la salute di tutti viene prima del resto. Viaggeranno per Napoli solo negativi all’ultimo tampone prima della partenza”.

