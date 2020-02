I prezzi alti con fermano la vendita dei biglietti per la partita tra Napoli e Barcellona, valida per gli ottavi di finale di Champions League.

In un solo giorno sono esaurite le Curve Superiori ed anche i Distinti. Gli altri settori inferiori e la Tribuna Posillipo e la Tribuna Nisida si avviano in modo spedito al sold out.

