Napoli, Contini rinnova. Poi c’è la Virtus Entella

Il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha dato le ultime sulla situazione di Contini, portiere del Napoli che rinnoverà presto il suo contratto.

“Rinnovo e poi nuova esperienza lontano da Napoli per Nikita Contini. Il portiere classe ’96 nato in Ucraina ha esteso il suo contratto per ulteriori cinque anni. La settimana prossima poi andrà alla Virtus Entella dove disputerà il campionato di Serie B. Il portiere lo scorso anno ha collezionato 36 presenze subendo 37 gol con la maglia del Siena in Serie C, il prossimo invece farà esperienza in liguria con la maglia della Virtus Entella.”

