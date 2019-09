Napoli, domani la conferenza stampa di Ancelotti

Dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, il Napoli è pronto a rituffarsi sul campionato, per mettersi alle spalle la sconfitta contro la Juventus.

Gli azzurri ospiteranno, sabato alle ore 18, la Sampdoria, in un match valevole per la terza giornata del campionato di Serie A. Domani, dal centro tecnico di Castel Volturno, Carlo Ancelotti parlerà in conferenza stampa per presentare la sfida contro i blucerchiati. Potrete seguirla, in diretta testuale, su 100×100 Napoli, a partire dalle ore 12:30.

