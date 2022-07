Napoli, domani la partenza per l’Abruzzo. Cinque sedute saranno chiuse al pubblico

Il Corriere dello Sport in edicola oggi si sofferma sul ritiro a Castel di Sangro del Napoli. Domani è prevista la partenza della squadra.

Oggi è l’ultimo giorno di riposo per gli azzurri e domani ci sarà la partenza per Castel di Sangro, con l’arrivo previsto per le 13. L’unico giocatore che non ha riposato in questi tre giorni è stato Leo Ostigard che ha lavorato a Castel Volturno per mettersi in pari con i suoi nuovi compagni. Il difensore è stato annunciato dal Napoli pochi giorni fa come nuovo difensore azzurro.

Anche in Abruzzo saranno previste molte doppie sedute di allenamento nei giorni del ritiro; per concludere, il Corriere riporta che solo cinque sedute di quelle previste dovrebbero essere chiuse al pubblico.

