Tengono banco, in casa Napoli, le condizioni di Lorenzo Insigne, uscito per un fastidio muscolare, nel match di ieri contro la Lazio.

Il capitano è a rischio per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, contro il Barcellona. Domani, verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti, per capire se potrà essere della partita. C’è un cauto ottimismo a Castel Volturno: la speranza è di riavere Insigne per la sfida contro Messi.

Comments

comments