Dopo esattamente 20 giorni volge al termine l’ennesimo ritiro a Dimaro Folgarida del Napoli che domani lascerà il Trentino.

Domani mattina, infatti, ci sarà l’ultimo allenamento per gli azzurri che poi alle 13 lasceranno Dimaro e partiranno alla volta di Verona dove alle 16 prenderanno il volo per Edimburgo. Domenica è in programma la prima amichevole di spessore con i campioni d’Europa del Liverpool.

