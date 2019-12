La conferenza di Rino Gattuso, alla vigilia della partita con il Sassuolo prima della sosta natalizia, ci sarà sabato in tarda mattinata.

Per la precisione, il mister Gattuso terrà la conferenza alle ore 12 e 30; di sicuro si parlerà del lavoro svolto dalla squadra in questa settimana per preparare la partita con il Sassuolo.

100×100 Napoli la seguirà in diretta e riporterà le parole dell’allenatore azzurro.

Comments

comments