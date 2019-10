Napoli, i calciatori convocati con le rispettive Nazionali, prima chiamata per Di Lorenzo con l’Italia

Dopo la convocazione di Insigne, Meret e Di Lorenzo con l’Italia, si aggiunge anche quella di Lozano; con il messicano si arriva a otto nel totale dei convocati.

Sono otto sinora i calciatori del Napoli convocati in Nazionale.

Prima chiamata in con l’Italia per Giovanni Di Lorenzo, che insieme a Insigne e Meret è stato inserito nella lista azzurra dal CT Roberto Mancini.

La Nazionale azzurra affronterà il doppio match di qualificazione agli Europei del 2020: Italia-Grecia (sabato 12 ottobre all’Olimpico di Roma) e Liechtenstein-Italia (martedì 15 ottobre a Vaduz).

Dries Mertens convocato per la doppia sfida di qualificazioni a Euro 2020: Belgio-San Marino (10 ottobre) e Kazakhistan-Belgio (13 ottobre).

Fabian Ruiz impegnato nella doppia gara di qualificazioni a Euro 2020: Norvegia-Spagna (12 ottobre) e Svezia-Spagna (15 ottobre).

Mario Rui di scena per la doppia gara di qualificazione a Euro 2020: Portogallo-Lussemburgo (11 ottobre) e Ucraina-Portogallo (14 ottobre). Vista l’infortunio che il terzino ha subito contro il Genk in Champions League, con ogni probabilità non partirà con la Nazionale.

Eljif Elmas impegnato nella doppia sfida di qualificazione a Euro 2020: Macedonia-Slovenia (10 ottobre) e Polonia-Macedonia (13 ottobre).

Hirving Lozano sarà impegnato con il Messico nel doppio confronto contro Bermuda e Panama, rispettivamente il 12 ed il 16 ottobre

Fonte SSC Napoli

