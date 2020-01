Il Napoli questo sabato, alle 20.45, riceverà la visita della Fiorentina di Beppe Iachini nell’anticipo della prima di ritorno di Serie A.

La squadra di Gattuso deve ritornare a far punti al San Paolo:

Il Napoli si trova al quattordicesimo posto nella classifica dei punti ottenuti in casa: solo 11 in 9 partite. 3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. L’ultima vittoria in campionato risale al match contro il Verona del 19 ottobre.

Comments

comments