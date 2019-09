Arrivano brutte notizie per il Napoli dal ritiro della Nazionale macedone dove Eljif Elmas ha subito un infortunio alla caviglia.

Come riferito anche dal commissario tecnico ci sarebbe stato uno scontro in allenamento con Iliev. Dopo l’infortunio il centrocampista è stato trasportato subito in ospedale per degli accertamenti. Le notizie che trapelano non sono delle più rassicuranti dato che sembrerebbe che la caviglia destra di Elmas si sia gonfiata.

